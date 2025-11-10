यूपी के इस जिले में आरटीओ की डबल डेकर पर बड़ी कार्रवाई, 497 बसों पर गिरी गाज,

आरटीओ ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी है। इस दिशा में जागरूकता अभियान, सेमिनार और सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बरेली जिले से होकर गुजरने वाले चार राष्ट्रीय राजमार्ग—एनएच-30, एनएच-24, एनएच-21 और एनएच-530बी से रोजाना सैकड़ों बसें गुजरती हैं, जिनमें लंबी दूरी की अधिकांश बसें अन्य जिलों और राज्यों में पंजीकृत होती हैं।