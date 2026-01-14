यूपी के इस जिले में कोर्ट के आदेश पर गरजा बुलडोजर, मकान समेत चार दुकानें जमींदोज, जानिए क्या था पूरा मामला

मामला शाही थाना क्षेत्र के मिर्जापुर-धनेटा मार्ग पर स्थित मकड़ीखोए गांव का है। यहां जसवंत सिंह, बनवारी लाल, सुखलाल और कुंवर सेन ने वर्ष 2023 में सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। आरोप था कि हैदरगंज के छत्रपाल, लेखराज और मकड़ीखोए गांव की डल्लो रानी व उनके पुत्र डॉ. दीपक कुमार ने जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण कर लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 29 जुलाई 2025 को आदेश दिया था कि दो माह के भीतर अवैध निर्माण को हटाकर जमीन को पूर्व स्थिति में लाया जाए और वादी पक्ष को सौंपा जाए। आदेश का पालन न होने पर वादी पक्ष ने दोबारा कोर्ट का रुख किया।