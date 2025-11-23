रसूख नहीं बचा सका इमारत… 6 घंटे की मुहिम में भराभराकर गिरा तीन मंजिला अवैध शोरूम, अब इसकी बारी

रविवार सुबह 11 बजे बीडीए की टीम फिर मौके पर पहुंची। पोकलेन मशीन व बुलडोजर की संयुक्त कार्रवाई करीब छह घंटे चली। शाम साढ़े पांच बजे जब अंतिम वार हुआ तो पूरा ढांचा भराभराकर धंस गया। आसपास के लोग भी दूर खड़े होते हुए इस दृश्य को देखते रहे। शोरूम के भीतर नामी गारमेंट कंपनी का स्टोर संचालित था। ध्वस्तीकरण की सूचना मिलते ही स्टोर मालिक को सुबह ही भवन को खाली करने के निर्देश दे दिए गए। शनिवार को कार्रवाई शुरू होते ही स्टोर से बचा-खुचा सामान निकालने की होड़ लग गई थी।