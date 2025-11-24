इंस्पेक्टर राज, कारोबार कानून से नहीं, ड्रग विभाग की मनमानी से चलेगा, जिनसे यारी, उनके केस कोर्ट में, जिनसे दूरी, उनके लाइसेंस सस्पेंड, सीएम पोर्टल पर शिकायत

बरेली। योगी सरकार में हर मंच से भले ही इंस्पेक्टर राज खत्म करने के दावे किए जाते हों, लेकिन ये हकीकत है या फसाना। कई सरकारी विभागों में इसका असर भी नजर आ रहा है, लेकिन बरेली में ड्रग विभाग ने तय कर लिया है कि कानून नहीं, इंस्पेक्टर की मर्जी से ही दवाओं का कारोबार चलेगा। किसकी दवा एजेंसी खुलेगी, किसकी बंद होगी, कौन चलाएगा कारोबार और किसके लाइसेंस पर लगेगा ताला। यह अब औषधि विभाग के नियमों से नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों की पसंद और नापसंद से तय हो रहा है। बरेली के दवा कारोबारी मनोज खंडूजा ने इस पूरे मामले की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री और आयुक्त बरेली मंडल से की है। उन्होंने लाइसेंस निलंबन को बहाल कर दुकान को खोले जाने की मांग की है।