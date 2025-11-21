इंस्पेक्टर सस्पेंड, डीआईजी ने सीओ पर गिराई जांच की गाज, एनडीपीएस और गौवध की घटनाएं होने पर नपेंगे थानेदार और सीओ

पीलीभीत के घुंघचाई थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में शनिवार और रविवार को 24 घंटे के भीतर गौकशी की दो घटनाओं ने लोगों में रोष फैला दिया। शनिवार को गन्ने के खेत में गोवंशीय पशु की निर्मम हत्या कर तस्कर मांस ले गए और अवशेष वहीं छोड़कर फरार हो गए। रविवार को उसी घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर फिर गौवंशीय अवशेष मिलने से ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेष कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि पहली घटना पर इंस्पेक्टर को चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद गौकशी की लगातार दूसरी घटना हो गई। जिस पर इंस्पेक्टर को संस्पेंड किया गया है। एसपी पीलीभीत को निर्देश दिये गये हैं कि गौकशी की घटनाएं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।