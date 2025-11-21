Patrika LogoSwitch to English

इंस्पेक्टर सस्पेंड, डीआईजी ने सीओ पर गिराई जांच की गाज, एनडीपीएस और गौवध की घटनाएं होने पर नपेंगे थानेदार और सीओ

रेंज में गौकशी और एनडीपीएस की बढ़ती घटनाओं को लेकर डीआईजी ने सभी थानेदारों और सीओ को रेडार पर ले लिया है। पीलीभीत के घ़ुंघचिहाई थाना क्षेत्र में 24 घंटे में लगातार हुई गौकशी की दो घटनाओं से नाराज डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इंस्पेक्टर घुंघचिहाई प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया है। बदायूं के बिसौली सीओ सुनील कुमार सिंह के खिलाफ जांच के आदेश एसपी साउथ बरेली अंशिका वर्मा को दिये हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 21, 2025

बरेली। रेंज में गौकशी और एनडीपीएस की बढ़ती घटनाओं को लेकर डीआईजी ने सभी थानेदारों और सीओ को रेडार पर ले लिया है। पीलीभीत के घ़ुंघचिहाई थाना क्षेत्र में 24 घंटे में लगातार हुई गौकशी की दो घटनाओं से नाराज डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इंस्पेक्टर घुंघचिहाई प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया है। बदायूं के बिसौली सीओ सुनील कुमार सिंह के खिलाफ जांच के आदेश एसपी साउथ बरेली अंशिका वर्मा को दिये हैं। डीआईजी ने साफ कहा कि गौकशी की घटनाओं को गंभीरता से न लेने वाले सीओ और थानेदार बख्शे नहीं जाएंगे। एसपी पीलीभीत अभिषेक यादव ने इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह को घुंघचिहाई का नया थानेदार बनाया है।

पीलीभीत: 24 घंटे में दो गौकशी की घटनाओं ने मचाया हड़कंप

पीलीभीत के घुंघचाई थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में शनिवार और रविवार को 24 घंटे के भीतर गौकशी की दो घटनाओं ने लोगों में रोष फैला दिया। शनिवार को गन्ने के खेत में गोवंशीय पशु की निर्मम हत्या कर तस्कर मांस ले गए और अवशेष वहीं छोड़कर फरार हो गए। रविवार को उसी घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर फिर गौवंशीय अवशेष मिलने से ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेष कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि पहली घटना पर इंस्पेक्टर को चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद गौकशी की लगातार दूसरी घटना हो गई। जिस पर इंस्पेक्टर को संस्पेंड किया गया है। एसपी पीलीभीत को निर्देश दिये गये हैं कि गौकशी की घटनाएं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।

नई तैनाती होने के कारण बच गये थानेदार, सीओ के खिलाफ जांच शुरू

बदायूं के बिसौली क्षेत्र में भी लगातार गौकशी की घटनाएं सामने आई हैं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव सिनहारी के जंगल में मंगलवार की रात तस्करों ने आठ गोवंशीय पशुओं को मार डाला। मांस तस्कर ले गए और अवशेष वहीं छोड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, बजरंग दल और गोरक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बिसौली सीओ सुनील कुमार सिंह के खिलाफ बरेली एसपी साउथ अंशिका वर्मा को आठ दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

बरेली पुलिस को दी चेतावनी, घटनाओं पर कसें लगाम

डीआईजी ने बताया कि गौकशी और एनडीपीएस की घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जा रही है। इसमें लापरवाही बरतने वाले थानेदारों और सीओ पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर 15 दिन का अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान में समीक्षा होगी कि दस साल से सक्रिय अपराधियों के खिलाफ थाना स्तर से क्या कार्रवाई की गई। इसके अलावा गुंडा, गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीट कितने बदमाशों की खोली गई। डीआईजी ने बताया कि सूचना मिल रही है कि कुछ थानेदार एनडीपीएस के मामलों में खेल कर रहे हैं। बरेली में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की घटनाएं हुईं हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है। घटनाएं नहीं रुकीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इंस्पेक्टर सस्पेंड, डीआईजी ने सीओ पर गिराई जांच की गाज, एनडीपीएस और गौवध की घटनाएं होने पर नपेंगे थानेदार और सीओ

