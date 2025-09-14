आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट पर जोन कार्यालय से इंस्पेक्टर होंगे सीधे सस्पेंड, त्योहारों पर अलर्ट मोड में पुलिस

बरेली। त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोन के सभी जिलों के पुलिस अफसरों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में आईजीआरएस पर गलत आख्या देने वाले इंस्पेक्टरों को जोनल कार्यालय से सीधे निलंबित करने की चेतावनी दी गई। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और त्योहारों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए।
एडीजी ने साफ कहा कि आईजीआरएस पर दर्ज मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हर हाल में होना चाहिए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अधिकारियों के काम का असली पैमाना है। जांच अधिकारी किसी भी तरह की मिथ्या या भ्रामक रिपोर्ट न लगाएं, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सीधे निलंबन किया जाएगा।
विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों पर एडीजी ने अलर्ट मोड में सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। रामलीला और रावण दहन जैसे आयोजनों के दौरान रेलवे ट्रैक, नदी-नालों और तालाबों के पास विशेष सतर्कता बरती जाए। आतिशबाजी के गोदाम और पटाखा बाजार की फायर सेफ्टी चेकिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए।
बैठक में एडीजी ने कहा कि महिला और बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा दल, पिंक बूथ और महिला हेल्प डेस्क को और सक्रिय करने के आदेश दिए गए। स्कूल-कॉलेज, पार्क, सार्वजनिक स्थल और मेलों में महिला पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। महिला अपराधों पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई कर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी।
त्योहारों के समय ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड को रोकने के लिए जनता को जागरूक करने पर जोर दिया गया। साइबर अपराध की हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने और पीड़ित को राहत देने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही जनता से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें।