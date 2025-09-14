आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट पर जोन कार्यालय से इंस्पेक्टर होंगे सीधे सस्पेंड, त्योहारों पर अलर्ट मोड में पुलिस

बरेली। त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोन के सभी जिलों के पुलिस अफसरों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में आईजीआरएस पर गलत आख्या देने वाले इंस्पेक्टरों को जोनल कार्यालय से सीधे निलंबित करने की चेतावनी दी गई। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और त्योहारों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए।