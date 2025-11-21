इंस्टाग्राम के इश्क ने जिम में कराया बवाल, प्रेमी ट्रेनर शोएब, मालिक समेत छह पर एफआईआर, हिन्दू….

युवती के भाई ने बताया कि युवती का दूसरे समुदाय के जिम ट्रेनर शोएब से इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और युवती ने जिम में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद शोएब और जिम मालिक अभय उपाध्याय के साथ युवती को लेकर विवाद हुआ। जब भाई ने बहन को जिम से लेकर जाने की कोशिश की, तो जिम मालिक और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया। इस दौरान महिला के भाई की जमकर पिटाई की गई और जिम परिसर में हंगामा मच गया।