इंस्टाग्राम का प्यार बना जानलेवा… बरेली के इस कपड़ा व्यापारी के बेटे ने फर्जी कागजों से की नाबालिग से शादी, फिर सामने आया खौफनाक सच

बरेली। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मासूम दोस्ती बरेली की एक युवती के लिए खौफनाक साजिश में बदल गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़े कपड़ा व्यापारी के बेटे पर नाबालिग लड़की को पहले अश्लील फोटो-वीडियो के जाल में फंसाने, फिर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने और फर्जी कागजों के सहारे शादी रचाकर उसकी जिंदगी तबाह करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
पीड़िता के मुताबिक करीब तीन साल पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर प्रेमनगर के यश गुप्ता नाम के युवक से हुई। दोस्ती जल्दी ही भरोसे में बदली और भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खौफनाक दौर। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने युवती को चुप रहने और अपनी शर्तों पर चलने को मजबूर किया।
युवती का कहना है कि उस वक्त वह नाबालिग थी और उसने साफ कह दिया था कि वह शादी नहीं कर सकती, लेकिन आरोपी नहीं माना। आरोप है कि यश गुप्ता ने अपने बहनोई हिमांशु सहानी के साथ मिलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र बढ़ा दी गई। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 17 नवंबर 2023 को शादी दिखाई गई और बाद में विवाह प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया।
शादी के बाद भी उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। आरोपी नोएडा में नौकरी का हवाला देकर युवती और उसके मायके से लगातार पैसे ऐंठता रहा। युवती का आरोप है कि शराब के नशे में उसके साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म किया गया। हाल ही में आरोपी ने बेरहमी से कहा कि उसने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है और अब पुराने फोटो-वीडियो इंटरनेट पर डालकर उसे समाज में बदनाम कर देगा।
28 नवंबर 2025 को आरोपी की हालत बिगड़ने पर युवती ने इंसानियत दिखाते हुए उसे गुड लाइफ अस्पताल, बरेली में भर्ती कराया, जहां से उसका बहनोई उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद जब पीड़िता ने आरोपी के पिता ब्रजेश कुमार और बहनोई साहनी से शिकायत की तो उन्होंने धमकी दी कि वीडियो हमारे पास भी हैं, हम चाहें तो सब वायरल कर देंगे। फर्जी कागजों पर हुई शादी कोई मायने नहीं रखती।
मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी युवती ने आखिरकार एसएसपी अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेमनगर इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह का कहना है कि ब्लैकमेलिंग, फर्जी दस्तावेज, नाबालिग से शादी और शोषण जैसे आरोपों की हर एंगल से जांच की जा रही है।
