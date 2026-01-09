इंस्टाग्राम का प्यार बना जानलेवा… बरेली के इस कपड़ा व्यापारी के बेटे ने फर्जी कागजों से की नाबालिग से शादी, फिर सामने आया खौफनाक सच

बरेली। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मासूम दोस्ती बरेली की एक युवती के लिए खौफनाक साजिश में बदल गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़े कपड़ा व्यापारी के बेटे पर नाबालिग लड़की को पहले अश्लील फोटो-वीडियो के जाल में फंसाने, फिर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने और फर्जी कागजों के सहारे शादी रचाकर उसकी जिंदगी तबाह करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।