9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

इंस्टाग्राम का प्यार बना जानलेवा… बरेली के इस कपड़ा व्यापारी के बेटे ने फर्जी कागजों से की नाबालिग से शादी, फिर सामने आया खौफनाक सच

सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मासूम दोस्ती बरेली की एक युवती के लिए खौफनाक साजिश में बदल गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़े कपड़ा व्यापारी के बेटे पर नाबालिग लड़की को पहले अश्लील फोटो-वीडियो के जाल में फंसाने, फिर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने और फर्जी कागजों के सहारे शादी रचाकर उसकी जिंदगी तबाह करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 09, 2026

बरेली। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मासूम दोस्ती बरेली की एक युवती के लिए खौफनाक साजिश में बदल गई। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक बड़े कपड़ा व्यापारी के बेटे पर नाबालिग लड़की को पहले अश्लील फोटो-वीडियो के जाल में फंसाने, फिर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने और फर्जी कागजों के सहारे शादी रचाकर उसकी जिंदगी तबाह करने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

पीड़िता के मुताबिक करीब तीन साल पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर प्रेमनगर के यश गुप्ता नाम के युवक से हुई। दोस्ती जल्दी ही भरोसे में बदली और भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खौफनाक दौर। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने युवती को चुप रहने और अपनी शर्तों पर चलने को मजबूर किया।

नाबालिग थी युवती, उम्र बढ़ाकर रच दी फर्जी शादी

युवती का कहना है कि उस वक्त वह नाबालिग थी और उसने साफ कह दिया था कि वह शादी नहीं कर सकती, लेकिन आरोपी नहीं माना। आरोप है कि यश गुप्ता ने अपने बहनोई हिमांशु सहानी के साथ मिलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र बढ़ा दी गई। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 17 नवंबर 2023 को शादी दिखाई गई और बाद में विवाह प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया।

पैसों की भूख, शराब के नशे में दरिंदगी

शादी के बाद भी उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। आरोपी नोएडा में नौकरी का हवाला देकर युवती और उसके मायके से लगातार पैसे ऐंठता रहा। युवती का आरोप है कि शराब के नशे में उसके साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म किया गया। हाल ही में आरोपी ने बेरहमी से कहा कि उसने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है और अब पुराने फोटो-वीडियो इंटरनेट पर डालकर उसे समाज में बदनाम कर देगा।

परिवार भी बना धमकीबाज

28 नवंबर 2025 को आरोपी की हालत बिगड़ने पर युवती ने इंसानियत दिखाते हुए उसे गुड लाइफ अस्पताल, बरेली में भर्ती कराया, जहां से उसका बहनोई उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद जब पीड़िता ने आरोपी के पिता ब्रजेश कुमार और बहनोई साहनी से शिकायत की तो उन्होंने धमकी दी कि वीडियो हमारे पास भी हैं, हम चाहें तो सब वायरल कर देंगे। फर्जी कागजों पर हुई शादी कोई मायने नहीं रखती।

एसएसपी तक पहुंचा मामला, जांच शुरू

मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी युवती ने आखिरकार एसएसपी अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेमनगर इंस्पेक्टर सुरेन्द्र सिंह का कहना है कि ब्लैकमेलिंग, फर्जी दस्तावेज, नाबालिग से शादी और शोषण जैसे आरोपों की हर एंगल से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 06:25 pm

Published on:

09 Jan 2026 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इंस्टाग्राम का प्यार बना जानलेवा… बरेली के इस कपड़ा व्यापारी के बेटे ने फर्जी कागजों से की नाबालिग से शादी, फिर सामने आया खौफनाक सच

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मासूम बेटे को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला को पुलिस ने खोज निकाला, थाने पहुंचते ही कही ये बात… सुनकर चौंक गए सब

बरेली

कॉलोनाइजरों पर कसा शिकंजा… सीबीगंज में बिना अनुमति विकसित हो रहीं अवैध कॉलोनियां, बीडीए ने किया जमींदोज

बरेली

बरेली से होकर गुजरेगा गोरखपुर–शामली ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

बरेली

ठंड की सिहरन, बाघों की दहाड़ और चार का झुंड… PTR में जंगल सफारी बनी सैलानियों का नया क्रेज

बरेली

रामायण वाटिका में भव्यता और श्रद्धा का अद्भुत संगम, 51 फीट ऊँची श्रीराम प्रतिमा देख मंत्रमुग्ध हुए समिति के सदस्य

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.