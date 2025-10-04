Patrika LogoSwitch to English

बरेली

45 घंटे बाद बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल, कारोबार, सरकारी कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखा असर

दो दिन की बंदी के बाद शनिवार दोपहर करीब एक बजे बरेली में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं। शहर में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए शासन के निर्देश पर गुरुवार दोपहर तीन बजे इंटरनेट बंद किया गया था।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 04, 2025

बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल (फोटो सोर्स: एआई)

बरेली। दो दिन की बंदी के बाद शनिवार दोपहर करीब एक बजे बरेली में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं। शहर में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए शासन के निर्देश पर गुरुवार दोपहर तीन बजे इंटरनेट बंद किया गया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद शनिवार को हालात सामान्य होने पर प्रशासन ने इंटरनेट शुरू करने का निर्णय लिया। इंटरनेट बहाल होते ही लोगों के मोबाइल फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई और शहरवासियों ने राहत की सांस ली।

इंटरनेट बंद होने से दो दिनों तक आम जनजीवन और कारोबार पर बड़ा असर पड़ा। ऑनलाइन लेनदेन, सरकारी कार्य और व्यावसायिक गतिविधियां ठप रहीं। कई दुकानों और दफ्तरों में डिजिटल पेमेंट न होने के कारण उधारी से काम चलाया गया। वहीं, कई कारोबारियों को अपने काम निपटाने के लिए जिले से बाहर अस्थायी कार्यालयों का सहारा लेना पड़ा। राज्य कर विभाग में विभागीय नेट चालू रहा, लेकिन ओटीपी सेवा बंद होने से लॉगिन और ई-फाइलिंग से जुड़े कई जरूरी कार्य अधूरे रह गए।

ई-वे बिल और फैक्ट्री उत्पादन पर पड़ा असर

इंटरनेट बंदी से उद्योग जगत भी प्रभावित रहा। आईआईए चेयरमैन मयूर धीरवानी के अनुसार, 50 हजार रुपये या उससे अधिक कीमत के माल के लिए ई-वे बिल जरूरी होता है, जो दो दिन तक नहीं बन सका। इससे फैक्टरियों में उत्पादन और माल की सप्लाई पर असर पड़ा। किराना, कपड़ा, दाल और घी मंडी के थोक बाजारों में भी स्टॉक की किल्लत देखी गई। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचे लोग भी परेशानी में रहे और ज्यादातर को सिर्फ दो दिन की दवा देकर लौटाया गया।

रोडवेज की ई-टिकटिंग भी ठप

इंटरनेट बंद होने से रोडवेज विभाग की ई-टिकटिंग मशीनें (ईटीएम) भी काम नहीं कर रही थीं। कई रूटों पर यात्रियों को मैनुअल टिकट देकर बसों का संचालन किया गया। ऑनलाइन किराया भुगतान और परिचालकों की ड्यूटी भी मैनुअल ढंग से लगाई गई। इंटरनेट बाधित रहने से शुक्रवार को शहर आने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी देखने को मिली। शनिवार को इंटरनेट सेवा बहाल होते ही शहर के कारोबारियों, छात्रों और आम नागरिकों में खुशी का माहौल रहा। मैसेज और ऑनलाइन लेनदेन शुरू होते ही लोगों ने राहत महसूस की। शहर में अब हालात पूरी तरह सामान्य बताए जा रहे हैं।

Published on:

04 Oct 2025 02:52 pm

45 घंटे बाद बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल, कारोबार, सरकारी कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखा असर

बरेली

उत्तर प्रदेश

