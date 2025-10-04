45 घंटे बाद बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल, कारोबार, सरकारी कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखा असर

इंटरनेट बंद होने से रोडवेज विभाग की ई-टिकटिंग मशीनें (ईटीएम) भी काम नहीं कर रही थीं। कई रूटों पर यात्रियों को मैनुअल टिकट देकर बसों का संचालन किया गया। ऑनलाइन किराया भुगतान और परिचालकों की ड्यूटी भी मैनुअल ढंग से लगाई गई। इंटरनेट बाधित रहने से शुक्रवार को शहर आने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी देखने को मिली। शनिवार को इंटरनेट सेवा बहाल होते ही शहर के कारोबारियों, छात्रों और आम नागरिकों में खुशी का माहौल रहा। मैसेज और ऑनलाइन लेनदेन शुरू होते ही लोगों ने राहत महसूस की। शहर में अब हालात पूरी तरह सामान्य बताए जा रहे हैं।