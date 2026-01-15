ईरान की हालत बेकाबू, मौलाना शहाबुद्दीन ने खोला राज, बोले- हिंसक प्रदर्शन पीछे अमेरिका, इस्राइल का हाथ

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्पष्ट किया कि ऐसा होना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि रजा शाह पहलवी के बेटे अमेरिका के समर्थक हैं और वहीं रहते हैं, ऐसे में ईरान की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत और यहां के मुसलमान पूरी दुनिया में अमन, सुकून और शांति के लिए दुआ करते हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका की कथित दादागिरी और तानाशाही के खत्म होने की कामना की।