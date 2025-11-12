Patrika LogoSwitch to English

बरेली

दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को मिलेगा विश्वविद्यालय का पहला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, जाने क्यों

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गुरुवार को होने वाले 23वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समारोह का सबसे खास आकर्षण तब होगा जब झारखंड के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र महामहिम संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 12, 2025

झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गुरुवार को होने वाले 23वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समारोह का सबसे खास आकर्षण तब होगा जब झारखंड के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र महामहिम संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। विश्वविद्यालय में यह पुरस्कार पहली बार शुरू किया जा रहा है।

कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यह नई परंपरा उन शिक्षकों और पूर्व छात्रों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिन्होंने शिक्षा, शोध और समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार को यह सम्मान विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाएगा।

दीक्षांत समारोह में इस बार 111 शोधार्थियों को डॉक्टरेट (पीएचडी) की उपाधि दी जाएगी, जबकि 93 मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर कुलाधिपति छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेंगी। कार्य परिषद ने बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। न्यू बॉयज हॉस्टल का नाम बदलकर नीलगिरी छात्रावास रखने पर सहमति बनी। साथ ही विश्वविद्यालय ने बेस्ट रिसर्चर अवार्ड शुरू करने का भी फैसला किया है, जो यूजीसी के नियमों के अनुरूप दिया जाएगा।

इसके अलावा सात शिक्षकों की पदोन्नति को मंजूरी दी गई और कृषि संकाय में नए पदों के सृजन के साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना के तहत सात नए शिक्षकों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई। इतिहास विभाग में एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत छात्र विश्वविद्यालय के पांचाल संग्रहालय में आगंतुकों को ऐतिहासिक जानकारियां और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

Updated on:

12 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

12 Nov 2025 03:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को मिलेगा विश्वविद्यालय का पहला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, जाने क्यों

