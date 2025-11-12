दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को मिलेगा विश्वविद्यालय का पहला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, जाने क्यों

दीक्षांत समारोह में इस बार 111 शोधार्थियों को डॉक्टरेट (पीएचडी) की उपाधि दी जाएगी, जबकि 93 मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर कुलाधिपति छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेंगी। कार्य परिषद ने बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। न्यू बॉयज हॉस्टल का नाम बदलकर नीलगिरी छात्रावास रखने पर सहमति बनी। साथ ही विश्वविद्यालय ने बेस्ट रिसर्चर अवार्ड शुरू करने का भी फैसला किया है, जो यूजीसी के नियमों के अनुरूप दिया जाएगा।