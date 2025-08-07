अभियंताओं के पक्ष में डटे जूनियर इंजीनियर, नारेबाजी के बीच दिया धरना बोले– एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं

महासंघ का आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम वरिष्ठ अभियंताओं और अवर अभियंताओं के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी का नतीजा है। विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ की जा रही है। धरना स्थल पर मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, यदि अधिकारियों ने रुख नहीं बदला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।