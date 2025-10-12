करवा चौथ पर पति की याद में टूट गई कंचन, फिर फांसी लगाकर दे दी जान, जाने आगे क्या हुआ

मृतका कंचन व पोस्टमार्टम हाउस पर बैठे परिजन (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। भमोरा थाना क्षेत्र के तखतपुर गांव की रहने वाली 23 वर्षीय महिला कंचन ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि करवा चौथ के दिन वह अपने दिवंगत पति को याद कर बेहद उदास थी।
जानकारी के मुताबिक, तखतपुर निवासी पूरनलाल ने बताया कि उनके 25 वर्षीय बेटे बृजेश की करीब छह साल पहले कंचन से शादी हुई थी। करीब एक माह पहले बृजेश की बीमारी से गुड़गांव में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद कंचन अपने दो छोटे बच्चों के साथ मायके में रह रही थी।
शनिवार दोपहर परिवार के लोग खेतों पर गए हुए थे। तभी कंचन ने कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब देवर अतुल पशुओं के लिए घास लेने कमरे में गया, तो उसने कंचन को फंदे से लटका देखा। उसने शोर मचाया और तुरंत शव को नीचे उतारा।
सूचना पर पहुंची भमोरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सनी चौधरी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव में इस घटना से मातम का माहौल है। कंचन दो मासूम बच्चों को पीछे छोड़ गई है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग