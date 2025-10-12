करवा चौथ पर पति की याद में टूट गई कंचन, फिर फांसी लगाकर दे दी जान, जाने आगे क्या हुआ

जानकारी के मुताबिक, तखतपुर निवासी पूरनलाल ने बताया कि उनके 25 वर्षीय बेटे बृजेश की करीब छह साल पहले कंचन से शादी हुई थी। करीब एक माह पहले बृजेश की बीमारी से गुड़गांव में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद कंचन अपने दो छोटे बच्चों के साथ मायके में रह रही थी।