बैलगाड़ी पर सवार होकर गरजे संजय सिंह, मोदी, भाजपा, बजरंग दल पर तीखा हमला, बोले- मोदी देश के नहीं, अदाणी के प्रधानमंत्री

एसआईआर के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि जो बिहार में हुआ, वही अब उत्तर प्रदेश में दोहराया जा रहा है। वोट को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया, संविधान सम्मान के साथ जीने की गारंटी देता है, लेकिन यूपी में कहीं दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं कथावाचक की चोटी काटी जाती है। पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़े वर्ग के अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। ये हालात बता रहे हैं कि सरकार संविधान की आत्मा को कुचल रही है।