चेक बाउंस की फैक्ट्री चलाने वाले करोड़ों की ठगी के आका कन्हैया गुलाटी पर लगेगी गैंगस्टर, एक और मुकदमा, अब तक दर्ज हो चुके हैं दर्जनों मामले

सदर कैंट के धर्मदास गुप्ता ने कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका और एजेंट मो. सलीम पर 6.86 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। साल 2019 में एफडी के नाम पर रकम ली गई, रिटर्न देने का नाटक करते हुए चेक दिए गए, पर सभी चेक बाउंस हो गए। कई बार ऑफिस जाने पर केवल आज–कल का झांसा मिलता रहा। उधर, कंपनी के डीडी पुरम ऑफिस में रोज दर्जनों निवेशक अपनी जमा पूंजी की तलाश में भटक रहे हैं।