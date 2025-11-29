Patrika LogoSwitch to English

बरेली

चेक बाउंस की फैक्ट्री चलाने वाले करोड़ों की ठगी के आका कन्हैया गुलाटी पर लगेगी गैंगस्टर, एक और मुकदमा, अब तक दर्ज हो चुके हैं दर्जनों मामले

करोड़ों की ठगी कर युवाओं और निवेशकों के सपने उजाड़ने वाले कैनविज कंपनी के एमडी कन्हैया गुलाटी की मुसीबतें अब चरम पर पहुंचने वाली हैं। यूपी के कई जिलों में धोखाधड़ी के दर्जनों मुकदमे झेल रहे कन्हैया गुलाटी पर पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। गैंगस्टर लगते ही उसकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 29, 2025

कन्हैया गुलाटी

बरेली। करोड़ों की ठगी कर युवाओं और निवेशकों के सपने उजाड़ने वाले कैनविज कंपनी के एमडी कन्हैया गुलाटी की मुसीबतें अब चरम पर पहुंचने वाली हैं। यूपी के कई जिलों में धोखाधड़ी के दर्जनों मुकदमे झेल रहे कन्हैया गुलाटी पर पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। गैंगस्टर लगते ही उसकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों में ही कन्हैया और उसके गिरोह पर तीन नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक पुराना मुकदमा पहले से चल रहा है, यानी बरेली में कुल चार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दूसरी ओर, गोंडा, उधमसिंहनगर, नैनीताल सहित कई जिलों में भी उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। अब पुलिस सभी मामलों को एकजुट कर ठग गैंग पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है।

कैंट के युवक से 6.86 लाख की ठगी, चेकों की बरसात लेकिन सब बाउंस

सदर कैंट के धर्मदास गुप्ता ने कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका और एजेंट मो. सलीम पर 6.86 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। साल 2019 में एफडी के नाम पर रकम ली गई, रिटर्न देने का नाटक करते हुए चेक दिए गए, पर सभी चेक बाउंस हो गए। कई बार ऑफिस जाने पर केवल आज–कल का झांसा मिलता रहा। उधर, कंपनी के डीडी पुरम ऑफिस में रोज दर्जनों निवेशक अपनी जमा पूंजी की तलाश में भटक रहे हैं।

दिल्ली के रिटायर्ड जवान समेत 60–70 लोग फंसे

दिल्ली के रिटायर्ड जवान ओंकारनाथ ने भी बारादरी थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुरुआत में पैसा लौटाकर भरोसा जीता गया, बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट और सिस्टम खराबी का बहाना बनाकर रिटर्न देना बंद कर दिया। उनके अनुसार 60–70 निवेशक इस जाल में फंस चुके हैं। एसएसपी के आदेश पर कन्हैया गुलाटी, प्रमोद सिंह परिहार और आशीष महाजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।

पहले से ही ठगी का लंबा इतिहास

कन्हैया गुलाटी का पुराना रिकॉर्ड बताता है कि वह पहले भी कई जिलों में निवेशकों को उच्च ब्याज का झांसा देकर करोड़ों रुपये ऐंठ चुका है। कुछ महीने भुगतान कर भरोसा जीतता है और फिर स्कीम बंद कर गायब हो जाता है। उत्तराखंड के दो जिलों में भी ऐसे ही सेमिनार कर लोगों से मोटी रकम बटोरी गई थी।

विदेश भागने की फिराक, गुपचुप घर बेच दिया

ताज़ा जानकारी के अनुसार, कन्हैया गुलाटी विदेश भागने की तैयारी में है। उसने स्टेडियम रोड स्थित अपना घर चुपके से बेच दिया है और फिलहाल दिल्ली में छिपकर बैठा है। हाल ही में एक महिला एजेंट ने उस पर 1.35 करोड़ की ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। अब पीड़ितों ने उसका पासपोर्ट सस्पेंड कराने और लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग की है।

पुलिस का कड़ा एक्शन तय

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब मामले केवल मुकदमों तक सीमित नहीं रहेंगे। कन्हैया गुलाटी और उसके गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्रीशीट खोलने और संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने की कार्रवाई जल्द शुरू होने वाली है। निवेशकों की मेहनत की कमाई डकारने वाले इस गैंग पर अब बड़ा प्रहार होना तय है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / चेक बाउंस की फैक्ट्री चलाने वाले करोड़ों की ठगी के आका कन्हैया गुलाटी पर लगेगी गैंगस्टर, एक और मुकदमा, अब तक दर्ज हो चुके हैं दर्जनों मामले

यूपी न्यूज
