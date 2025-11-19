मीट फैक्ट्रियों में ‘कश्मीरी घुसपैठ’, बरेली से संभल तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी, बिना सत्यापन 52 कश्मीरी गार्ड तैनात,13 गार्ड बाहर, 39 को नोटिस

किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में बाहरी व्यक्ति को रखने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।

यदि तीसरी पार्टी के माध्यम से भर्ती की जाती है, तो सत्यापन की ज़िम्मेदारी पूरी तरह एजेंसी की होती है।

लेकिन यहां न तो एजेंसी ने वेरिफिकेशन कराया। न कंपनियों ने इसकी पुष्टि की। और न ही इनकी गतिविधियों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध था। यही लापरवाही अब पूरे मामले को संदिग्ध बना रही है। पुलिस ने सभी कर्मचारियों की गतिविधियों, मोबाइल लोकेशन और बैंकिंग ट्रांजेक्शनों की जांच शुरू कर दी है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं बड़े पैमाने पर किसी संदिग्ध स्थान पर फंड ट्रांसफर तो नहीं हुआ।