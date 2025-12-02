श्रम विभाग का ऑपरेशन क्लीन स्वीप : बरेली में टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 255 बच्चे कराये अवमुक्त, 173 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर छापे

बरेली। योगी सरकार ने वर्ष 2027 तक पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में श्रम विभाग ने प्रदेशभर के प्रतिष्ठान स्वामियों और नियोजकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी रूप में बाल या किशोर श्रमिकों को नियोजित न किया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने के विशेष अभियान के तहत बरेली को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने की दिशा में तेज़ और सतत अभियान चलाया जा रहा है। सहायक श्रमायुक्त बरेली बाल गोविंद ने बताया कि टास्क फोर्स ने अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक 173 से ज्यादा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनसे 245 बाल एवं किशोर श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इनमें 4 बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के थे, जिनमें से एक का शैक्षिक पुनर्वास बीएसए के माध्यम से कराया गया है। एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक बरेली में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सोमवार को पहले दिन दस बच्चों को अवमुक्त कराया गया। अप्रैल 2025 से एक नवंबर 2025 तक वर्तमान में बाल श्रम से जुड़े 249 मामलों में कार्यवाही की जा रही है। इसमें 56 केस न्यायालय में विचाराधीन हैं। 23 मामलों में कोर्ट का निर्णय आ चुका है। इनमें 60,000 का जुर्माना लगाया गया है। शेष मामलों में जांच और कार्रवाई जारी है।