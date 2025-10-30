प्लॉट के नाम पर लाखों की ठगी! रोहतास प्रोजेक्ट्स पर रुपये हड़पने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज

अखिलेश ने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने लखनऊ की सुल्तानपुर रोड स्थित कंपनी की आवासीय योजना में 150 वर्ग गज का प्लॉट बुक कराया और 8.59 लाख रुपये चेक से जमा किए। बाद में कंपनी ने पत्र भेजकर कहा कि प्लॉट का क्षेत्रफल बढ़कर 155 वर्ग गज हो गया है और इसके लिए अतिरिक्त 1,14,950 रुपये जमा करने होंगे। अखिलेश ने 60,000 रुपये जमा करा दिए। इस तरह कुल 9.19 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा हो चुके हैं।