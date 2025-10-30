प्लॉट के नाम पर लाखों की ठगी! रोहतास प्रोजेक्ट्स पर रुपये हड़पने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बरेली। शहर के रियल एस्टेट मार्केट में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। सिविल लाइन निवासी अखिलेश चंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने उन्हें प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठग लिए। शिकायत में बताया गया है कि अब तक न तो प्लॉट मिला और न ही रकम वापस हुई।
अखिलेश ने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने लखनऊ की सुल्तानपुर रोड स्थित कंपनी की आवासीय योजना में 150 वर्ग गज का प्लॉट बुक कराया और 8.59 लाख रुपये चेक से जमा किए। बाद में कंपनी ने पत्र भेजकर कहा कि प्लॉट का क्षेत्रफल बढ़कर 155 वर्ग गज हो गया है और इसके लिए अतिरिक्त 1,14,950 रुपये जमा करने होंगे। अखिलेश ने 60,000 रुपये जमा करा दिए। इस तरह कुल 9.19 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा हो चुके हैं।
एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी को 30 माह में प्लॉट देना था या रकम वापस करनी थी। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी न तो प्लॉट दे रही है और न ही रकम लौटाई। अखिलेश ने कई बार कंपनी कार्यालय जाकर और पत्र लिखकर मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब तो कंपनी का लखनऊ स्थित कार्यालय भी बंद हो चुका है।
पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी बरेली अनुराग आर्य से की। एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने और जांच शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी और वसूली के आरोप में जांच शुरू कर दी है।
