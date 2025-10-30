Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

प्लॉट के नाम पर लाखों की ठगी! रोहतास प्रोजेक्ट्स पर रुपये हड़पने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज

शहर के रियल एस्टेट मार्केट में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। सिविल लाइन निवासी अखिलेश चंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने उन्हें प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठग लिए। शिकायत में बताया गया है कि अब तक न तो प्लॉट मिला और न ही रकम वापस हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 30, 2025

बरेली। शहर के रियल एस्टेट मार्केट में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। सिविल लाइन निवासी अखिलेश चंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने उन्हें प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठग लिए। शिकायत में बताया गया है कि अब तक न तो प्लॉट मिला और न ही रकम वापस हुई।

अखिलेश ने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने लखनऊ की सुल्तानपुर रोड स्थित कंपनी की आवासीय योजना में 150 वर्ग गज का प्लॉट बुक कराया और 8.59 लाख रुपये चेक से जमा किए। बाद में कंपनी ने पत्र भेजकर कहा कि प्लॉट का क्षेत्रफल बढ़कर 155 वर्ग गज हो गया है और इसके लिए अतिरिक्त 1,14,950 रुपये जमा करने होंगे। अखिलेश ने 60,000 रुपये जमा करा दिए। इस तरह कुल 9.19 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा हो चुके हैं।

एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी को 30 माह में प्लॉट देना था या रकम वापस करनी थी। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी कंपनी न तो प्लॉट दे रही है और न ही रकम लौटाई। अखिलेश ने कई बार कंपनी कार्यालय जाकर और पत्र लिखकर मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब तो कंपनी का लखनऊ स्थित कार्यालय भी बंद हो चुका है।

पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी बरेली अनुराग आर्य से की। एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने और जांच शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी और वसूली के आरोप में जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्लॉट के नाम पर लाखों की ठगी! रोहतास प्रोजेक्ट्स पर रुपये हड़पने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

साइबर स्लेवरी बना नया खतरा, फर्जी कॉल से वर्चुअल जेल तक साइबर ठगों के हथकंडों का पर्दाफाश, एडीजी ने खोली चौंकाने वाली पोल!

बरेली

सरदार पटेल की जयंती पर बरेली में भव्य तैयारी! कल निकलेगी रन फॉर यूनिटी पदयात्रा, युवाओं में जगाई जाएगी देशभक्ति की भावना

बरेली

शहर के हर इलाके में मुस्तैद रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, टीकाकरण और जननी सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बरेली

कैंट में बुलडोजर का कहर जारी, दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों और टीम में हुई नोंकझोंक

बरेली

बालाजी बीसी ग्रुप का बड़ा घोटाला, भरोसे का जाल बुनकर करोड़ों की ठगी, दर्जनों पीड़ित महिलाओं ने सीओ ऑफिस का किया घेराव

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.