अटल स्मृति सम्मेलन में नेताओं ने भरी हुंकार, बोले—देश को दिशा देने वाले नेता थे अटल

ब्रज क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह शाक्य ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में मर्यादा, संवाद और सहमति की मिसाल थे। उन्होंने विरोधियों को भी सम्मान देना सिखाया। आज की राजनीति को अटल जी के संस्कारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेयर उमेश गौतम ने कहा कि अटल जी ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जनहित को हमेशा राजनीति से ऊपर रखा। अटल जी का जीवन हर जनप्रतिनिधि के लिए प्रेरणा है।