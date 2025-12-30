10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ लेखपाल, वारिसान दर्ज करने के नाम पर मांगे रुपये

शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन टीम ने पूरी रणनीति के तहत जाल बिछाया। मंगलवार दोपहर जैसे ही लेखपाल ने तहसील सदर के बरामदे में रिश्वत की रकम हाथ में ली, वैसे ही टीम ने झपट्टा मारकर उसे धर दबोचा। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए। कई कर्मचारी नजरें चुराते दिखे तो कुछ फरियादियों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि आरोपी लेखपाल लंबे समय से फरियादियों को कानूनी अधिकारों के नाम पर लूट रहा था। वारिसान दर्ज करने जैसे सामान्य कार्य के लिए भी खुलेआम पैसों की मांग की जा रही थी। लेकिन इस बार घूसखोरी का यह खेल बीच तहसील में ही ध्वस्त हो गया।