जमीन बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, तहसील में मची अफरा-तफरी, जाने मामला

पीलीभीत। तहसील परिसर में शुक्रवार दोपहर तब सनसनी फैल गई जब बीसलपुर तहसील के हल्का लेखपाल संजीव कुमार को जमीन के बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मामला सामने आते ही तहसील में अफरातफरी मच गई और अधिकांश कर्मचारी अपने-अपने कमरे बंद कर चुके थे।
जानकारी के मुताबिक, ग्राम मीरपुर वाहनपुर निवासी सरताज ने बीसलपुर तहसील के हल्का लेखपाल पर आरोप लगाया था कि वह उसकी जमीन के बंटवारे में पक्षपाती रिपोर्ट बनाने के एवज में 10 हजार रुपये की घूस मांग रहा है। सरताज की जमीन 18 हिस्सेदारों में बंटी है और शिकायत में कहा गया कि लेखपाल तालाब किनारे की जमीन छोड़कर शेखापुर मार्ग किनारे की उपजाऊ जमीन उसके नाम दर्ज करेगा।
शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान बरेली (विजिलेंस) की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। शुक्रवार को तय समय पर सरताज नकद 10 हजार रुपये देने पहुंचे। जैसे ही लेखपाल ने पैसे लिए, विजिलेंस टीम ने उसे पकड़ लिया। मौके से रुपये भी बरामद किए गए।
टीम ने लेखपाल को पहले बीसलपुर कोतवाली में लाया और फिर बरेली रवाना कर दिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि विजिलेंस की कार्रवाई से तहसील में खलबली मच गई। अधिकारी और कर्मचारी मौके पर चौकन्ने हो गए।
