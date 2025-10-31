जमीन बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल, तहसील में मची अफरा-तफरी, जाने मामला

जानकारी के मुताबिक, ग्राम मीरपुर वाहनपुर निवासी सरताज ने बीसलपुर तहसील के हल्का लेखपाल पर आरोप लगाया था कि वह उसकी जमीन के बंटवारे में पक्षपाती रिपोर्ट बनाने के एवज में 10 हजार रुपये की घूस मांग रहा है। सरताज की जमीन 18 हिस्सेदारों में बंटी है और शिकायत में कहा गया कि लेखपाल तालाब किनारे की जमीन छोड़कर शेखापुर मार्ग किनारे की उपजाऊ जमीन उसके नाम दर्ज करेगा।