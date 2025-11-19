किला सबस्टेशन पर शराब पार्टी: कर्मचारियों को बचाने में लगे अफसर, 15 दिन बाद भी जांच अधूरी, मुख्य अभियंता भी चुप

गौरतलब है कि 5 नवंबर को गंगा स्नान को लेकर अवकाश था। इसी दौरान किला सबस्टेशन के सरकारी कर्मचारी श्याम सुंदर, संविदा कर्मी विशाल सक्सेना, विजयपाल और सुनील का शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। गिलास से लेकर पूरी महफिल तक सब कुछ कैमरे में कैद था। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल को तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। ब्रह्मपाल ने अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान और नितिन कुमार को जांच सौंपी थी और निर्देश था कि 7 नवंबर की शाम तक रिपोर्ट सौंपें। लेकिन छह दिन में जो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, वह 15 दिन बाद भी गायब है।