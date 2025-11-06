लिव-इन पार्टनर निकला हैवान, शादी का झांसा देकर महिला से बनाए संबंध, फिर कर दिया ऐसा कांड कि दंग रह गए लोग

महिला का आरोप है कि जब उसने शादी की बात की तो टिंकू ने हर बार टाल दिया। अब वह न केवल शादी से इनकार कर रहा है बल्कि फोन पर धमकी दे रहा है कि अगर उसने मुकदमा दर्ज कराया तो वह उसे और उसकी बेटी को जान से मार देगा। प्रेमनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रमाण मिलने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।