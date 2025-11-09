96 जगहों से हटे लाउडस्पीकर, 200 से ज्यादा स्थानों पर कम हुई आवाज़, अभी दो दिन और चलेगा अभियान

बरेली। ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसते हुए बरेली पुलिस ने पहले दिन शहरभर में दबंग एक्शन दिखाया। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ छापेमारी अभियान में पुलिस ने पहले ही दिन 96 जगहों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। वहीं, 200 से ज्यादा स्थानों पर साउंड सिस्टम की आवाज़ को मानक स्तर पर ले जाया गया। अभी दो दिन और अभियान चलाया जायेगा।
जिले में कुल 1583 स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हैं। जांच में 302 जगह नियम टूटते मिले। इनमें से 206 स्थानों पर आवाज़ को तय सीमा में कराया गया, जबकि 96 लाउडस्पीकर सीधे हटवा दिए गए।
एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक, पहले दिन लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया है। अभी दो दिन और अभियान चलेगा। उसके बाद भी नियम टूटे तो सीधा एफआईआर और सख्त कार्रवाई होगी।
अभियान में भोजीपुरा थाना क्षेत्र सबसे ज्यादा सक्रिय दिखा। यहां 24 जगह ध्वनि तीव्रता कम कराई गई। वहीं, शाही थाना क्षेत्र ने 14 लाउडस्पीकर उतरवाकर रिकॉर्ड बनाया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई धार्मिक सौहार्द और आम लोगों की शांति के लिए जरूरी है। आमजन से अपील की गई है कि धार्मिक आयोजनों में साउंड लिमिट का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें।
यह ऑपरेशन पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जा रहा है। बरेली पुलिस इस ड्राइव में तेज़ी दिखा रही है, जिसकी सराहना भी हो रही है। उम्मीद है कि इस कदम से शहर में शोर-शराबा कम होगा और माहौल शांत रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग