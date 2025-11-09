96 जगहों से हटे लाउडस्पीकर, 200 से ज्यादा स्थानों पर कम हुई आवाज़, अभी दो दिन और चलेगा अभियान

जिले में कुल 1583 स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हैं। जांच में 302 जगह नियम टूटते मिले। इनमें से 206 स्थानों पर आवाज़ को तय सीमा में कराया गया, जबकि 96 लाउडस्पीकर सीधे हटवा दिए गए।

एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक, पहले दिन लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया है। अभी दो दिन और अभियान चलेगा। उसके बाद भी नियम टूटे तो सीधा एफआईआर और सख्त कार्रवाई होगी।