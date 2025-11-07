धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे लाउडस्पीकर, तीन दिन पुलिस चलाएगी विशेष अभियान, जानें वजह

बरेली। जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकरों और तेज आवाज़ वाले यंत्रों के खिलाफ पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 8 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान पुलिस टीम हर धार्मिक स्थल और सार्वजनिक जगह पर जाकर ध्वनि स्तर की जांच करेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करेगी।