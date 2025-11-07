धार्मिक स्थलों से हटाए जाएंगे लाउडस्पीकर, तीन दिन पुलिस चलाएगी विशेष अभियान, जानें वजह

बरेली। जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकरों और तेज आवाज़ वाले यंत्रों के खिलाफ पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 8 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान पुलिस टीम हर धार्मिक स्थल और सार्वजनिक जगह पर जाकर ध्वनि स्तर की जांच करेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करेगी।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिले में भी अभियान चलाने के लिए सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेश दे दिए गए हैं। अभियान के दौरान पुलिस यह देखेगी कि कहीं कोई लाउडस्पीकर निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तो नहीं बज रहा है। अगर पहले हटाए गए लाउडस्पीकर फिर से लगाए गए हैं, तो उन्हें तुरंत हटवाया जाएगा।
पुलिस ने साफ कहा है कि लाउडस्पीकर की ध्वनि मानक के अनुसार कम की जाएगी और रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर बजने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस टीम पूरी सतर्कता के साथ शनिवार से जिले के धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर दस्तक देना शुरू कर देगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग