शादी से इंकार पर टूटी मोहब्बत, युवती ने फंदा लगाया… प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

बरेली। सुभाषनगर इलाके के गांव अंगूरी टांडा में मंगलवार को एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। परिवार की रजामंदी न मिलने पर आहत प्रेमी-प्रेमिका ने जान देने की ठान ली। युवती ने फंदा लगाकर जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते परिजनों ने उसे बचा लिया और अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं यह खबर मिलते ही प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी।
गांव में रहने वाला यह प्रेमी युगल एक ही बिरादरी का था और दोनों के घर भी आमने-सामने थे। मंगलवार सुबह करीब छह बजे 24 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगा ली। परिवार वालों ने देखा तो शोर मचाकर उसे बचाया और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद युवती के घरवालों ने पड़ोसी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। उनका आरोप था कि युवक अलग-अलग नंबर से फोन कर बेटी को परेशान करता है।
उधर, यह खबर सुनकर युवक टूट गया। थोड़ी देर बाद ही उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। जांच में पता चला कि युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसके पास मिले मोबाइल से पहचान हुई। युवक की मौत की सूचना फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया।
मृतक के परिजन अब युवती के घरवालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख एसपी सिटी मानुष पारीक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच की जा रही है।