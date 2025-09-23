शादी से इंकार पर टूटी मोहब्बत, युवती ने फंदा लगाया… प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

गांव में रहने वाला यह प्रेमी युगल एक ही बिरादरी का था और दोनों के घर भी आमने-सामने थे। मंगलवार सुबह करीब छह बजे 24 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगा ली। परिवार वालों ने देखा तो शोर मचाकर उसे बचाया और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद युवती के घरवालों ने पड़ोसी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। उनका आरोप था कि युवक अलग-अलग नंबर से फोन कर बेटी को परेशान करता है।