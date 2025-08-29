लव जिहाद… कैफे संचालक आलम ने प्रेम सिंह बनकर लूटी युवती की आबरू, झांसा देकर बना लिया बिजनेस पार्टनर, फिर हुआ ये

युवती ने पुलिस को बताया कि इस दौरान आलम ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसे पता चला कि आरोपी न तो अविवाहित है और न ही प्रेम सिंह, बल्कि असल में वह आलम नाम का शख्स है, जो पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। युवती का आरोप है कि इस रिश्ते में रहने के दौरान वह कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आलम ने उसे निजी अस्पताल में जबरन गर्भपात कराने पर मजबूर किया। शादी की बात आते ही वह टालमटोल करता रहा।