LPG संकट, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, टास्क फोर्स अलर्ट, अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा ‘छोटू’ सिलिंडर

जिले में डीएम और एसपी की अगुवाई में अलग टास्क फोर्स बनाई गई है, जो पूरे जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, वितरण और कीमतों पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि हाल में सिलिंडर की कमी के चलते कालाबाजारी की आशंका बढ़ी थी, इसलिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एलपीजी संकट के बीच उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ी हैं। प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन पर अब तक 2400 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 2100 का निस्तारण किया जा चुका है। बाकी मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है।