मेरी मम्मी नू पसंद नइयों तू, सुनंदा शर्मा की स्टार नाइट में बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी, लाठियां फटकीं, करीब से देखने की होड़

हालात बिगड़ते देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सख्ती दिखाई। भीड़ को पीछे धकेलने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ीं, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया गया। इसके बाद कार्यक्रम दोबारा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया। दोहरे सुरक्षा घेरे के बीच सुनंदा शर्मा ने अपनी प्रस्तुति जारी रखी। उनके गानों ने बरेली में पंजाब का रंग भर दिया। युवाओं का उत्साह चरम पर रहा और पूरा माहौल म्यूजिक और जोश से भर गया।