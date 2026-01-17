28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की एलटी ग्रेड परीक्षा शुरू, 21 केंद्रों पर दो दिन सहायक अध्यापकों की अग्निपरीक्षा, प्रशासन अलर्ट

बरेली। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा-2025 शनिवार से शुरू हो गई। पहले दिन पहली पाली की परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई। जिले में दो दिनों में कुल 28,132 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली।
शनिवार को 21 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 से 11 बजे तक जनरल स्टडीज और सोशल साइंस की परीक्षा कराई गई। इस पाली में 9,792 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ, जबकि 8:15 बजे के बाद किसी को भी केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा शनिवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। इस पाली में 16 परीक्षा केंद्रों पर जनरल स्टडीज और बायोलॉजी की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें 7,104 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया।
18 जनवरी को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 से 11 बजे तक जनरल स्टडीज और अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जिसमें 8,832 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं, शाम 3 से 5 बजे तक केवल छह परीक्षा केंद्रों पर जनरल स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा कराई जाएगी। इस पाली में 2,400 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं बरेली इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, एफआर इस्लामिया, साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज, पीसी आजाद, तिलक इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, बरेली कॉलेज, केपीआरसी कला केंद्र, जीआईसी, सीबीगंज इंटर कॉलेज समेत अन्य केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है।
एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। मुरादाबाद रेल मंडल के तहत बरेली, मुरादाबाद और शाहजहांपुर स्टेशनों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा छूटने के बाद प्लेटफार्म, टिकट खिड़की और पूछताछ केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा में केवल काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राफ शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
