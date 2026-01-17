28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की एलटी ग्रेड परीक्षा शुरू, 21 केंद्रों पर दो दिन सहायक अध्यापकों की अग्निपरीक्षा, प्रशासन अलर्ट

18 जनवरी को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 से 11 बजे तक जनरल स्टडीज और अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जिसमें 8,832 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं, शाम 3 से 5 बजे तक केवल छह परीक्षा केंद्रों पर जनरल स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा कराई जाएगी। इस पाली में 2,400 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं बरेली इंटर कॉलेज, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, एफआर इस्लामिया, साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज, पीसी आजाद, तिलक इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, बरेली कॉलेज, केपीआरसी कला केंद्र, जीआईसी, सीबीगंज इंटर कॉलेज समेत अन्य केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है।