मंदिर में मारपीट का महाभारत: पुजारी का सामान फेंका, धक्का-मुक्की, पुलिस भी बनी निशाना

मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पुजारी के खिलाफ पहले से कई शिकायतें हैं। आरोप है कि मंदिर परिसर में गलत गतिविधियां होती थीं। कई बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने स्थान नहीं छोड़ा, जिससे बुधवार को विवाद भड़क गया। कोतवाली पुलिस ने पुजारी रामशंकर पांडे की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो को प्राथमिक साक्ष्य मानते हुए आरोपियों की पहचान और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।