तमंचे से दहशत फैलाने निकला था माहिर, बारादरी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

बारादरी पुलिस ने रविवार की देर रात एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो विरोधियों में दहशत फैलाने के लिए तमंचा लेकर घूम रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 10, 2025

बरेली। बारादरी पुलिस ने रविवार की देर रात एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो विरोधियों में दहशत फैलाने के लिए तमंचा लेकर घूम रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान रोहली टोला निवासी मोहम्मद माहिर (30) के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

रात में चेकिंग के दौरान दबोचा गया आरोपी

थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि रविवार की देर रात पुलिस टीम नियमित गश्त और संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने रेलवे ग्राउंड के पास पेड़ के नीचे खड़े एक युवक को संदिग्ध स्थिति में देखा। तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ।

चार मुकदमे पहले से दर्ज, नशे की लत ने बनाया अपराधी

पुलिस के अनुसार, आरोपी माहिर पर शहर के विभिन्न थानों में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और कई बार जेल भी जा चुका है।
माहिर ने बताया कि उसकी कई लोगों से रंजिश चल रही है, इसलिए वह विरोधियों को डराने के लिए हथियार साथ रखता था।

पुलिस ने भेजा जेल

आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए।

Published on:

10 Nov 2025 10:00 pm

बरेली

बरेली

उत्तर प्रदेश

