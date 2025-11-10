तमंचे से दहशत फैलाने निकला था माहिर, बारादरी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

बरेली। बारादरी पुलिस ने रविवार की देर रात एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो विरोधियों में दहशत फैलाने के लिए तमंचा लेकर घूम रहा था। पकड़े गए युवक की पहचान रोहली टोला निवासी मोहम्मद माहिर (30) के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि रविवार की देर रात पुलिस टीम नियमित गश्त और संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने रेलवे ग्राउंड के पास पेड़ के नीचे खड़े एक युवक को संदिग्ध स्थिति में देखा। तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ।
पुलिस के अनुसार, आरोपी माहिर पर शहर के विभिन्न थानों में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और कई बार जेल भी जा चुका है।
माहिर ने बताया कि उसकी कई लोगों से रंजिश चल रही है, इसलिए वह विरोधियों को डराने के लिए हथियार साथ रखता था।
आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए।
