तमंचे से दहशत फैलाने निकला था माहिर, बारादरी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

पुलिस के अनुसार, आरोपी माहिर पर शहर के विभिन्न थानों में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और कई बार जेल भी जा चुका है।

माहिर ने बताया कि उसकी कई लोगों से रंजिश चल रही है, इसलिए वह विरोधियों को डराने के लिए हथियार साथ रखता था।