बीडीए की बड़ी कार्रवाई: दो अवैध कालोनियों ध्वस्त, कॉलोनाइजरों का साइट ऑफिस और बाउंड्रीवाल भी तोड़ा

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में बरेली विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को दो अवैध कालोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर जाकर बिना अनुमति बनाए गए साइट ऑफिस, बाउंड्रीवाल और प्लॉटिंग को हटाया।
जानकारी के मुताबिक, सत्येंद्र यादव और सोमपाल द्वारा लगभग 5000 वर्गमीटर जमीन पर अवैध कालोनी बनाई जा रही थी। वहीं, मुस्तकीम ने करीब 4000 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण कार्य कराया।
ध्वस्तीकरण कार्यवाही बीडीए के अवर अभियंता संदीप कुमार और सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में पूरी की गई। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति जरूर जांचें, क्योंकि बिना स्वीकृति बनाए गए निर्माण को बीडीए कभी भी तोड़ सकता है।
बीडीए ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी किसी भी अवैध निर्माण गतिविधि पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी पूरी तरह निर्माणकर्ताओं की होगी।