बरेली जंक्शन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली के दो तस्कर हरियाणा मार्का शराब के साथ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। बरेली जंक्शन पर गुरुवार दोपहर जीआरपी पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म से दिल्ली के दो युवकों को धर दबोचा, जिनके पास से हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 10 बोतलें बरामद हुईं। दोनों शराब तस्करी के इरादे से स्टेशन पहुंचे थे।
जीआरपी बरेली जंक्शन पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर प्लेटफॉर्म नंबर चार पर टीम ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय फिरोज पुत्र अब्दुल खान को दबोच लिया। उसके पास से पांच बोतल रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद की गई।
दूसरी टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़े ट्रक के पास से 25 वर्षीय साहिल पुत्र अखीरूल शेख को पकड़ा। दोनों आरोपी दिल्ली की एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस आरोपी के कब्जे से भी पांच बोतल रॉयल स्टैग शराब बरामद हुई। दोनों से बरामद शराब की कुल कीमत करीब सात हजार रुपये आंकी गई है। बरेली जंक्शन जीआरपी थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए युवक शराब दिल्ली से लेकर आए थे और यहां किसी को सप्लाई करने वाले थे।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक अनुराग प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, कांस्टेबल रजत कुमार, संदीप, विपिन कुमार और मौ. आलम शामिल रहे। जीआरपी इंस्पेक्टर के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में अभियान और तेज किया जाएगा।
