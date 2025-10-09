बरेली जंक्शन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली के दो तस्कर हरियाणा मार्का शराब के साथ गिरफ्तार

दूसरी टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़े ट्रक के पास से 25 वर्षीय साहिल पुत्र अखीरूल शेख को पकड़ा। दोनों आरोपी दिल्ली की एक ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस आरोपी के कब्जे से भी पांच बोतल रॉयल स्टैग शराब बरामद हुई। दोनों से बरामद शराब की कुल कीमत करीब सात हजार रुपये आंकी गई है। बरेली जंक्शन जीआरपी थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए युवक शराब दिल्ली से लेकर आए थे और यहां किसी को सप्लाई करने वाले थे।