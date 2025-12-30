बरेली में ट्रैफिक जाम पर बड़ा एक्शन: शहर से बाहर शिफ्ट होंगे बस अड्डे, झुमका तिराहा पर बनेगा मेगा बस टर्मिनल

इसी कड़ी में दिल्ली और रामपुर रूट की बसों के लिए झुमका तिराहा पर 20 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह टर्मिनल न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि शहर के ट्रैफिक दबाव को भी काफी हद तक कम करेगा। वहीं, सेटेलाइट बस अड्डा को पीपीपी मॉडल पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए नया ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। बस अड्डे के पीछे स्थित रोडवेज वर्कशॉप की जमीन को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मार्च तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।