नगर निगम में बड़ा घोटाला: विशाल मेगा मार्ट की संपत्ति की मूल फाइल गायब, चार कर्मचारी समेत कई पर मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की सदन बैठक में पार्षद सतीश चंद्र कातिब ने कई संपत्तियों की मूल पत्रावलियां न मिलने की बात उठाई थी। निर्देश के बाद जब रिकॉर्ड तलाशा गया तो पता चला कि सिविल लाइंस में स्थित संपत्ति संख्या 768/617/85-D की मूल फाइल ही गुम है। इतना ही नहीं, तत्कालीन नगर आयुक्त के 19 नवंबर 2019 के आदेश की असली प्रति भी फाइल से गायब मिली।