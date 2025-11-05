नगर निगम में बड़ा घोटाला: विशाल मेगा मार्ट की संपत्ति की मूल फाइल गायब, चार कर्मचारी समेत कई पर मुकदमा दर्ज

बरेली। करोड़ों की संपत्ति से जुड़े अहम रिकॉर्ड गायब होने से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। पटेल चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट की संपत्ति की मूल फाइल लापता होने का खुलासा होने के बाद कर अधीक्षक ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की सदन बैठक में पार्षद सतीश चंद्र कातिब ने कई संपत्तियों की मूल पत्रावलियां न मिलने की बात उठाई थी। निर्देश के बाद जब रिकॉर्ड तलाशा गया तो पता चला कि सिविल लाइंस में स्थित संपत्ति संख्या 768/617/85-D की मूल फाइल ही गुम है। इतना ही नहीं, तत्कालीन नगर आयुक्त के 19 नवंबर 2019 के आदेश की असली प्रति भी फाइल से गायब मिली।
रिकॉर्ड न मिलने पर निगम प्रशासन ने जिम्मेदार कर्मचारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। जांच के बाद कर अधीक्षक मुन्ना राम ने तत्कालीन लिपिक जया शर्मा, अजय प्रकाश, विपिन कुमार और तत्कालीन कर समाहर्ता नेत्रपाल सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
फाइल गायब होने की घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस जांच से ही साफ होगा कि करोड़ों की कीमत वाली संपत्ति के दस्तावेज आखिर कहां गायब हुए और इसके पीछे कौन है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग