दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पटाखों के जखीरे के साथ तीन गिरफ्तार, 190 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद

बरेली। दीपावली से पहले बरेली पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। जिले के शाही और सिरौली थाना पुलिस ने छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 190 किलो से ज्यादा पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।
दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थाना शाही पुलिस ने रविवार को शाही के मोहल्ला सुभाषनगर निवासी 30 वर्षीय नितिन रस्तोगी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार नितिन बिक्री के लिए सात गत्तों में अवैध पटाखे रखे हुए था। जब पुलिस ने तौल कराया तो कुल वजन 153.4 किलो निकला। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उसने यह पटाखे फतेहगंज पश्चिमी के महाकाल ट्रेडर्स से खरीदे थे और दिवाली के मौके पर बेचकर मुनाफा कमाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने नितिन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इसी तरह थाना सिरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिरौली के मोहल्ला काजीटोला निवासी मोहम्मद मियां उर्फ भूरा और हसनैन को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि दोनों अपनी दुकान पर बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहे थे। तलाशी में दुकान से चार कट्टों में 36.9 किलो पटाखे बरामद हुए। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं और त्योहारों पर पटाखे बेचकर कुछ कमाई कर लेते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस का यह अभियान त्योहार से पहले सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 190 किलो से अधिक अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही पटाखे खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
