Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पटाखों के जखीरे के साथ तीन गिरफ्तार, 190 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद

दीपावली से पहले बरेली पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। जिले के शाही और सिरौली थाना पुलिस ने छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 190 किलो से ज्यादा पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 13, 2025

बरेली। दीपावली से पहले बरेली पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। जिले के शाही और सिरौली थाना पुलिस ने छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 190 किलो से ज्यादा पटाखे और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।

दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शाही पुलिस ने पकड़ा 153 किलो पटाखों का माल

थाना शाही पुलिस ने रविवार को शाही के मोहल्ला सुभाषनगर निवासी 30 वर्षीय नितिन रस्तोगी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार नितिन बिक्री के लिए सात गत्तों में अवैध पटाखे रखे हुए था। जब पुलिस ने तौल कराया तो कुल वजन 153.4 किलो निकला। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उसने यह पटाखे फतेहगंज पश्चिमी के महाकाल ट्रेडर्स से खरीदे थे और दिवाली के मौके पर बेचकर मुनाफा कमाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने नितिन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सिरौली में दो सगे भाई गिरफ्तार, 36 किलो पटाखे बरामद

इसी तरह थाना सिरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिरौली के मोहल्ला काजीटोला निवासी मोहम्मद मियां उर्फ भूरा और हसनैन को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि दोनों अपनी दुकान पर बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहे थे। तलाशी में दुकान से चार कट्टों में 36.9 किलो पटाखे बरामद हुए। दोनों ने पुलिस को बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं और त्योहारों पर पटाखे बेचकर कुछ कमाई कर लेते हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

190 किलो से ज्यादा विस्फोटक जब्त, तीन गिरफ्तार

पुलिस का यह अभियान त्योहार से पहले सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 190 किलो से अधिक अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही पटाखे खरीदें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पटाखों के जखीरे के साथ तीन गिरफ्तार, 190 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मनौना धाम से लौटते परिवार की कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, नौ साल के बच्चे की मौत, चार घायल

बरेली

संभल में इंडिया फ्रोजन और बरेली में मारिया फ्रोजन पर कसेगा सरकारी शिकंजा, ED-IT की संयुक्त कार्रवाई से मीट कारोबारियों में हड़कंप

बरेली

सागौन सिंडिकेट पर जीएसटी छापा, पांच ट्रक सीज़, 50 लाख टैक्स चोरी पकड़ी, बिल में 5000 बाजार में बेच रहे थे 25000

बरेली

सेमीखेड़ा चीनी मिल की तैयारियों पर डीएम ने जताई नाराजगी, बोले- जल्द शुरू हो पेराई नहीं तो होगी कार्रवाई

बरेली

रसियाखानपुर में डेंगू बेकाबू, 18 मरीज पॉजिटिव, नौ की मौत, अफसरों में मचा हड़कंप, पूर्व मंत्री ने लिया जायजा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.