दीपावली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध पटाखों के जखीरे के साथ तीन गिरफ्तार, 190 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद

थाना शाही पुलिस ने रविवार को शाही के मोहल्ला सुभाषनगर निवासी 30 वर्षीय नितिन रस्तोगी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार नितिन बिक्री के लिए सात गत्तों में अवैध पटाखे रखे हुए था। जब पुलिस ने तौल कराया तो कुल वजन 153.4 किलो निकला। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उसने यह पटाखे फतेहगंज पश्चिमी के महाकाल ट्रेडर्स से खरीदे थे और दिवाली के मौके पर बेचकर मुनाफा कमाने की योजना बना रहा था। पुलिस ने नितिन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।