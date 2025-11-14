यूपी के इस जिले में पुलिस में बड़ा फेरबदल, SSP ने 110 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के किए ट्रांसफर, दो चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

पुलिस लाइन से चंद्रपाल सिंह को थाना बारादरी, चौकी प्रभारी बंजरिया थाना शीशगढ़ संजय कुमार को थाना इज्जत नगर, पुलिस लाइन से राकेश कुमार को चौकी प्रभारी बंजरिया, पुलिस लाइन से केशव कुमार को थाना देवरनिया, पुलिस लाइन से वीर सिंह को थाना भोजीपुरा, पुलिस लाइन से राजपाल सिंह को थाना भमोरा, पुलिस लाइन से मोहम्मद इश्हाक थाना आंवला, पुलिस लाइन से कृष्ण पाल को थाना देवरनिया, पुलिस लाइन से संजय कुमार को थाना कैंट, पुलिस लाइन से सतपाल सिंह को थाना फतेहगंज पश्चिमी, पुलिस लाइन से सुंदर सिंह को थाना बारादरी, पुलिस लाइन से रविंद्र सिंह को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से साकिर हुसैन को थाना फरीदपुर, पुलिस लाइन से ज्ञानवीर सिंह को थाना बहेड़ी, चौकी प्रभारी न्यू जिला जेल विकेश कुमार को थाना भुता, पुलिस लाइन से वीरेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी न्यू जिला जेल, पुलिस लाइन से सुभाष चंद्र को थाना सिरौली, पुलिस लाइन से दिनेश कुमार को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से राजेंद्र कुमार को थाना क्योलड़िया, पुलिस लाइन से सुभाष चंद्र को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से धर्मेंद्र पंवार को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से भूदेव सिंह को थाना अलीगंज, पुलिस लाइन से राजेंद्र कुमार शर्मा को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से प्रवीण कुमार को थाना फतेहगंज पश्चिमी, पुलिस लाइन से राजकुमार को थाना नवाबगंज भेजा है। वहीं चौकी प्रभारी कर्मचारी नगर सतीश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया उनकी जगह पुलिस लाइन से अमित कुमार को भेजा गया है।