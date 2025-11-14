Patrika LogoSwitch to English

बरेली

यूपी के इस जिले में पुलिस में बड़ा फेरबदल, SSP ने 110 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के किए ट्रांसफर, दो चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

शुक्रवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 110 इंस्पेक्टरों, दरोगाओं और चौकी इंचार्जों के तबादले की बड़ी सूची जारी कर दी। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दो चौकी इंचार्ज कर्मचारी नगर और सुभाषनगर को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

4 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 14, 2025

बरेली। शुक्रवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 110 इंस्पेक्टरों, दरोगाओं और चौकी इंचार्जों के तबादले की बड़ी सूची जारी कर दी। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस फेरबदल से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दो चौकी इंचार्ज कर्मचारी नगर और सुभाषनगर को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार एसएसपी ने कई थानों के इंस्पेक्टर क्राइम, चौकी प्रभारी और थानों की कमान बदलकर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में शांति-व्यवस्था और प्रभावी पुलिसिंग के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।

क्राइम ब्रांच और थानों में बड़े बदलाव

– बारादरी इंस्पेक्टर क्राइम अरविंद सिंह को आंवला इंस्पेक्टर क्राइम बनाया गया।
– सिरौली इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह को कैंट इंस्पेक्टर क्राइम की जिम्मेदारी दी गई।
– पुलिस लाइन से सुरेंद्र कुमार को किला इंस्पेक्टर क्राइम, तारिक खान को बारादरी इंस्पेक्टर क्राइम और राजेश कुमार को साइन थाने का इंस्पेक्टर क्राइम बनाया गया।
– रणजीत सिंह को इज्जतनगर, आदेश कुमार को कोतवाली, लव सिरोही को बिथरी चैनपुर, अजय सिंह को शीशगढ़, रविंद्र नैन को बहेड़ी इंस्पेक्टर क्राइम बनाया गया।
– विपिन कुमार को बिथरी चैनपुर से क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग भेजा गया।

महिला प्रकोष्ठ, डीसीआरवी और फील्ड यूनिट में भी बदलाव

– पुलिस लाइन से लोकेंद्र पाल सिंह को प्रभारी डीसीआरवी मॉनिटरिंग सेल,
– राजीव कुमार को प्रभारी फील्ड यूनिट व एक अन्य राजीव कुमार को पीआरओ एसएसपी बनाया गया।
– निधि चौधरी को प्रभारी एसजेपीयू और पूनम राठी को एंटी रोमियो सेल का जिम्मा मिला।
– एमजेपीयू प्रभारी नरेश कश्यप को सम्मन सेल की जिम्मेदारी दी गई।

चौकी इंचार्जों में भी भारी फेरबदल

पुलिस लाइन से उत्तम कुमार को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग, पुलिस लाइन से विनोद कुमार को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग, पुलिस लाइन से राजकुमार शर्मा को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग, शाही थाने से धर्मेंद्र कुमार को कोतवाली, पुलिस लाइन से मनोज कुमार को थाना बारादरी, पुलिस लाइन से राजीव कुमार को थाना बिशारतगंज, पुलिस लाइन से अर्जुन सिंह को थाना सिरौली, पुलिस लाइन से श्रीपाल सिंह को थाना सिरौली, प्रभारी फुल यूनिट राम रतन सिंह को चौकी प्रभारी चुडैली धाम थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से असगर अली जैदी को थाना बिशारतगंज, पुलिस लाइन से बेगराज सिंह को थाना सीबीगंज, पुलिस लाइन से संजीव कुमार को थाना शाही, चौकी प्रभारी बड़ागांव थाना सिरौली आकाश कुमार को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से अवधेश कुमार को चौकी प्रभारी बड़ा गांव थाना सिरौली, चौकी प्रभारी किला मनोज कुमार को थाना भोजीपुरा, पुलिस लाइन से वीर सिंह को चौकी प्रभारी गैनी थाना अलीगंज, चौकी प्रभारी गैनी प्रणव श्रोत्रिय को चौकी प्रभारी किला बनाया गया है।

पुलिस लाइन से दुरेश चंद्र को थाना सुभाष नगर, पुलिस लाइन से मलखान सिंह को थाना किला, पुलिस लाइन से जयप्रकाश को थाना सीबीगंज, पुलिस लाइन से जवाहर सिंह को थाना प्रेम नगर, चौकी प्रभारी डेलापीर दीपक वर्मा को थाना अलीगंज, चौकी प्रभारी दुनका थाना शाही सुधीर कुमार को चौकी प्रभारी डेलापीर, जोगी नवादा चौकी प्रभारी मुनेंद्र पाल को चौकी प्रभारी दुनका, पुलिस लाइन से अमित कुमार को चौकी प्रभारी जोगी नवादा, पुलिस लाइन से असगर हुसैन को थाना सुभाष नगर, पुलिस लाइन से सुरेश चंद्र को थाना फरीदपुर, पुलिस लाइन से विनोद कुमार शर्मा को थाना फतेहगंज पश्चिमी, चौकी प्रभारी बैरियर 1 ब्रह्मपाल सिंह को थाना भमोरा, पुलिस लाइन से नरेश कुमार को चौकी प्रभारी बैरियर वन, चौकी प्रभारी बैरियर टू मोहित कुमार को थाना नवाबगंज, पुलिस लाइन से मोहित कुमार को चौकी प्रभारी बैरियर टू, पुलिस लाइन से सहेंद्र सिंह को थाना कोतवाली, पुलिस लाइन से धर्मेंद्र कुमार को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से नेपाल सिंह को थाना अलीगंज भेजा गया है।

पुलिस लाइन से चंद्रपाल सिंह को थाना बारादरी, चौकी प्रभारी बंजरिया थाना शीशगढ़ संजय कुमार को थाना इज्जत नगर, पुलिस लाइन से राकेश कुमार को चौकी प्रभारी बंजरिया, पुलिस लाइन से केशव कुमार को थाना देवरनिया, पुलिस लाइन से वीर सिंह को थाना भोजीपुरा, पुलिस लाइन से राजपाल सिंह को थाना भमोरा, पुलिस लाइन से मोहम्मद इश्हाक थाना आंवला, पुलिस लाइन से कृष्ण पाल को थाना देवरनिया, पुलिस लाइन से संजय कुमार को थाना कैंट, पुलिस लाइन से सतपाल सिंह को थाना फतेहगंज पश्चिमी, पुलिस लाइन से सुंदर सिंह को थाना बारादरी, पुलिस लाइन से रविंद्र सिंह को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से साकिर हुसैन को थाना फरीदपुर, पुलिस लाइन से ज्ञानवीर सिंह को थाना बहेड़ी, चौकी प्रभारी न्यू जिला जेल विकेश कुमार को थाना भुता, पुलिस लाइन से वीरेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी न्यू जिला जेल, पुलिस लाइन से सुभाष चंद्र को थाना सिरौली, पुलिस लाइन से दिनेश कुमार को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से राजेंद्र कुमार को थाना क्योलड़िया, पुलिस लाइन से सुभाष चंद्र को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से धर्मेंद्र पंवार को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से भूदेव सिंह को थाना अलीगंज, पुलिस लाइन से राजेंद्र कुमार शर्मा को थाना हाफिजगंज, पुलिस लाइन से प्रवीण कुमार को थाना फतेहगंज पश्चिमी, पुलिस लाइन से राजकुमार को थाना नवाबगंज भेजा है। वहीं चौकी प्रभारी कर्मचारी नगर सतीश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया उनकी जगह पुलिस लाइन से अमित कुमार को भेजा गया है।

परसाखेड़ा चौकी प्रभारी सौरव को चौकी प्रभारी देवरानियां थाना फरीदपुर, पुलिस लाइन से धर्मेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी परसाखेड़ा, चौकी प्रभारी देवरनियां जितेंद्र कुमार को थाना भोजीपुरा, पुलिस लाइन से संजीव कुमार को थाना नवाबगंज, पुलिस लाइन से प्रहलाद सिंह को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से बृजेश कुमार को थाना भोजीपुरा, चौकी प्रभारी नवाबगंज पुनीत कुमार को थाना भुता, पुलिस लाइन से सुनील कुमार को चौकी प्रभारी नवाबगंज, पुलिस लाइन से अनूप कुमार को थाना बहेड़ी, पुलिस लाइन से समरपाल सिंह को थाना बहेड़ी, चौकी प्रभारी रजऊ थाना बिथरी चैनपुर पवन कुमार को चौकी प्रभारी कुंण्डरा कोठी, पुलिस लाइन से मुकेश कुमार को चौकी प्रभारी रजऊ थाना बिथरी चैनपुर, पुलिस लाइन से प्रवीण सिंह को थाना बारादरी, पुलिस लाइन से ईला सिंह को महिला सहायता प्रकोष्ठ परिवार परामर्श केंद्र, पुलिस लाइन से चंद्रपाल सिंह को थाना भोजीपुरा, पुलिस लाइन से कुलदीप यादव को थाना बारादरी भेजा गया है।

महिला पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर

सुभाष नगर चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है उनकी जगह पर पुलिस लाइन से जगत सिंह को भेजा गया है। चौकी प्रभारी कोहाड़ापीर प्रमोद कुमार को थाना प्रेमनगर, पुलिस लाइन से धर्मेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी कोहाड़ापीर, पुलिस लाइन से कुंवरपाल सिंह को कार्यालय यूपी 112, पुलिस लाइन से राधा कृष्ण को थाना कोतवाली, पुलिस लाइन से योगेंद्र कुमार को थाना नवाबगंज, न्यायालय सुरक्षा संतवीर सिंह को न्यायिक सम्मन सेल, चौकी प्रभारी जिला अस्पताल रुचि सोलंकी को थाना कोतवाली, थाना शीशगढ़ से सुदीप बघेल को चौकी प्रभारी जिला अस्पताल, थाना देवरनिया से राहुल चौधरी को थाना बारादरी, थाना क्योलड़किया से विजय सिंह को यूपी 112, पुलिस लाइन से अंजू को थाना आंवला, थाना भोजीपुरा से अंजली को थाना अलीगंज और बारादरी से मानसी चौधरी को थाना कैंट भेजा गया।

Updated on:

14 Nov 2025 01:46 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:45 pm

यूपी के इस जिले में पुलिस में बड़ा फेरबदल, SSP ने 110 इंस्पेक्टर और दरोगाओं के किए ट्रांसफर, दो चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

