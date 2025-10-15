दिवाली से पहले बड़ी छापेमारी: घनी आबादी में छिपा रखा था पटाखों का जखीरा, पुलिस ने बरामद किए एक टन विस्फोटक

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि आबादी के बीच पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह, सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार विदित कुमार और सीएफओ मनु शर्मा की टीम मौके पर पहुंच गई। तीन घंटे तक चली छापेमारी के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। गोदाम से पटाखों के बोरों को जब्त कर थाने भेजा गया।