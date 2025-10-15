दिवाली से पहले बड़ी छापेमारी: घनी आबादी में छिपा रखा था पटाखों का जखीरा, पुलिस ने बरामद किए एक टन विस्फोटक

बरेली। दिवाली से पहले शहर में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। आतिशबाजी को लेकर बुधवार को पुलिस, प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने इज्जतनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 100 फुटा रोड स्थित घनी आबादी में पटाखों से भरा गोदाम पकड़ा, जहां से करीब एक हजार किलो पटाखे बरामद किए गए।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि आबादी के बीच पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह, सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार विदित कुमार और सीएफओ मनु शर्मा की टीम मौके पर पहुंच गई। तीन घंटे तक चली छापेमारी के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। गोदाम से पटाखों के बोरों को जब्त कर थाने भेजा गया।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि सिंह ट्रेडर्स के पास पटाखा रखने का लाइसेंस नहीं है। पिछले साल भी टीम ने इन्हें चेतावनी दी थी कि यह इलाका घनी आबादी वाला है, लेकिन उन्होंने नियमों की अनदेखी की। अब इनके यहां से मिले सभी पटाखे जब्त कर लिए गए हैं।
सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद घनी आबादी में रखना बेहद खतरनाक है। छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा करा सकती है। इसलिए पूरे शहर में इस तरह के गोदामों की जांच कराई जा रही है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा ने बताया कि जनपदभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। दिवाली तक यह अभियान जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि आबादी वाले इलाकों में पटाखों की दुकानों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया गया है।
