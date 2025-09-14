बरेली पुलिस में बड़ा फेरबदल: पांच इंस्पेक्टर और एक दरोगा का तबादला, जाने किसको कहां मिली जिम्मेदारी

बरेली। जिले में कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार को पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। इस फेरबदल में पांच थानों के इंस्पेक्टर और एक दरोगा की कुर्सी बदल दी गई। अब कई थानों की कमान नए हाथों में होगी।
एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार किला थाना प्रभारी रहे सुरेश चंद्र गौतम अब प्रेमनगर थाने के प्रभारी होंगे। इज्जतनगर क्राइम इंस्पेक्टर सुभाष कुमार को किला थाने की कमान सौंपी गई है। रिट सेल और सिंगल विंडो प्रभारी प्रदीप कुमार चतुर्वेदी को अब एएचटी प्रभारी बनाया गया है। सिरौली इंस्पेक्टर जगत सिंह को अलीगंज थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगंज इंस्पेक्टर रजित राम का ट्रांसफर कर उन्हें क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग भेजा गया है। वहीं विनोद सिंह को सिरौली थाने की कमान दी गई है।
त्योहारों के सीजन में पुलिस महकमे में यह फेरबदल अहम माना जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कई थानों पर नए प्रभारी उतारे गए हैं। माना जा रहा है कि एसएसपी ने पूरी रणनीति के तहत यह कदम उठाया है, ताकि ज़िले की शांति और सुरक्षा पर कोई असर न पड़े।