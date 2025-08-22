पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, भमोरा इंस्पेक्टर समेत दो लाइन हाजिर, चार की कुर्सी बदली

सीबीगंज इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार को फतेहगंज पश्चिमी थाने का प्रभारी बनाया गया है, वहीं फतेहगंज पश्चिमी के इंस्पेक्टर क्राइम सुरेंद्र पाल सिंह को सीबीगंज थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बारादरी के जोगी नवादा चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार को थाना शाही का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।