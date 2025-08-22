पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, भमोरा इंस्पेक्टर समेत दो लाइन हाजिर, चार की कुर्सी बदली

बरेली। कानून-व्यवस्था पर पकड़ मजबूत करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने गुरुवार देर रात जिले में बड़ा फेरबदल किया। इस कार्रवाई में भमोरा और शाही के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि चार थानेदारों की कुर्सियां बदल गईं।
भमोरा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा और शाही थानाध्यक्ष अमित कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं बारादरी क्षेत्र की जगतपुर चौकी इंचार्ज सनी चौधरी को भमोरा थाने की कमान सौंपी गई है।
सीबीगंज इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार को फतेहगंज पश्चिमी थाने का प्रभारी बनाया गया है, वहीं फतेहगंज पश्चिमी के इंस्पेक्टर क्राइम सुरेंद्र पाल सिंह को सीबीगंज थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बारादरी के जोगी नवादा चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार को थाना शाही का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।