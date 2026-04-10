बरेली कॉलेज में रील्स बनाना अब नामुमकिन, बिना आईडी एंट्री पर भी रोक, आखिर क्यों उठाया गया ये कदम

प्रतिबंध के फैसले पर कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कई छात्र कॉलेज के ऐतिहासिक भवन, हरियाली और शैक्षणिक माहौल को रील्स के माध्यम से सकारात्मक तरीके से दिखाते हैं। उनका तर्क है कि केवल आपत्तिजनक या नकारात्मक कंटेंट पर ही रोक लगनी चाहिए। प्रशासन ने साफ किया है कि कॉलेज परिसर में वाहनों का प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है, इसलिए छात्र वाहन पार्किंग में ही खड़े करें। साथ ही बिना परिचय पत्र के किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।