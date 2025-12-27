नगर निगम के 5.28 लाख डकार गया मंडी ठेकेदार, वसूली के बाद गायब, होगी FIR

बरेली। कुतुबखाना सब्जी मंडी से भू-प्रयोग शुल्क की वसूली कर नगर निगम कोष में जमा न कराने का गंभीर मामला सामने आया है। ठेका शर्तों की खुली अवहेलना करते हुए ठेकेदार ने 5.28 लाख रुपये वसूल लिए और अब फरार बताया जा रहा है। मामला उजागर होते ही नगर निगम प्रशासन में खलबली मच गई है और मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
नगर निगम के राजस्व प्रभारी राजीव कुमार राठी के अनुसार, पुराना शहर निवासी कफील खान को 21 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2026 तक के लिए कुतुबखाना सब्जी मंडी का ठेका आवंटित किया गया था। ठेका शर्तों में स्पष्ट था कि कुल धनराशि का 75 प्रतिशत तीन समान किस्तों में तय समय सीमा के भीतर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
आरोप है कि ठेकेदार ने मंडी से भू-प्रयोग शुल्क की वसूली तो कर ली, लेकिन निगम कोष में 5.28 लाख रुपये जमा नहीं किए। इतना ही नहीं, ठेका शर्तों के तहत जरूरी चरित्र प्रमाण पत्र और अनुबंध से जुड़े स्टांप पेपर भी कार्यालय में जमा नहीं कराए गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम की ओर से ठेकेदार को तीन बार नोटिस भेजे गए, लेकिन न तो कोई संतोषजनक जवाब आया और न ही बकाया राशि जमा हुई। इसके बाद से ठेकेदार लापता/फरार बताया जा रहा है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि ठेका शर्तों के उल्लंघन और सरकारी धन की हेराफेरी के आरोपों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेजी जांच पूरी कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, साथ ही बकाया वसूली और ठेका निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है।
