नगर निगम के 5.28 लाख डकार गया मंडी ठेकेदार, वसूली के बाद गायब, होगी FIR

बरेली। कुतुबखाना सब्जी मंडी से भू-प्रयोग शुल्क की वसूली कर नगर निगम कोष में जमा न कराने का गंभीर मामला सामने आया है। ठेका शर्तों की खुली अवहेलना करते हुए ठेकेदार ने 5.28 लाख रुपये वसूल लिए और अब फरार बताया जा रहा है। मामला उजागर होते ही नगर निगम प्रशासन में खलबली मच गई है और मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।