अपराध गोष्ठी में टॉपर बनकर चमके कई थाने-चौकियां, एसएसपी ने बांटे इनाम, ये हुए सम्मानित

एसएसपी ने साफ किया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के जल्द निस्तारण, वांछित और वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी तथा त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतना हर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है। बैठक में थानों और चौकियों के कार्यों का मूल्यांकन जून व जुलाई महीने के प्रदर्शन के आधार पर किया गया। जिन थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं, जिनके काम में लापरवाही मिली, उन्हें चेतावनी दी गई।