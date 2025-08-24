अपराध गोष्ठी में टॉपर बनकर चमके कई थाने-चौकियां, एसएसपी ने बांटे इनाम, ये हुए सम्मानित

बरेली। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गंभीर अपराध, लंबित विवेचनाएं और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त हिदायतें दी गईं।
एसएसपी ने साफ किया कि अपराध नियंत्रण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के जल्द निस्तारण, वांछित और वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी तथा त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतना हर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है। बैठक में थानों और चौकियों के कार्यों का मूल्यांकन जून व जुलाई महीने के प्रदर्शन के आधार पर किया गया। जिन थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं, जिनके काम में लापरवाही मिली, उन्हें चेतावनी दी गई।
जून महीने में थाना शीशगढ़ 2543 अंकों के साथ सबसे अव्वल, बारादरी थाना 2148 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और फरीदपुर थाना 1768 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सर्किल स्तर पर नगर तृतीय पहले, बहेड़ी दूसरे और फरीदपुर तीसरे स्थान पर रहा। क्षेत्रीय रैंकिंग में दक्षिणी क्षेत्र अव्वल, उत्तरी क्षेत्र द्वितीय और नगर क्षेत्र तृतीय स्थान पर रहा। चौकी स्तर पर जोगीनवादा चौकी प्रभारी धर्मेन्द्र विश्नोई पहले चौकी प्रभारी जगतपुर सनी चौधरी दूसरे, चौकी प्रभारी मॉडल टाउन कुशलपाल सिंह तीसरा स्थान प्राप्त किया।
जुलाई महीने की समीक्षा में थाना शाही 4401 अंकों के साथ नंबर वन, इज्जतनगर थाना 4261 अंकों के साथ दूसरे और कोतवाली थाना 3716 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सर्किल स्तर पर फिर नगर तृतीय पहले, मीरगंज दूसरे और नगर प्रथम तीसरे स्थान पर रहा। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर नगर क्षेत्र अव्वल, दक्षिणी क्षेत्र दूसरे और उत्तरी क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा। चौकी स्तर पर जगतपुर चौकी प्रभारी सनी चौधरी पहले, चौकी प्रभारी जोगी नवादा धमेन्द्र विश्नोई दूसरे और चौकी प्रभारी नकटिया रोहित तोमर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
गोष्ठी में जून और जुलाई महीने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शाही थाना प्रभारी अमित कुमार का स्थानांतरण होने पर उन्हें फूलमालाओं, स्मृति चिन्ह और उपहार देकर विदाई दी गई।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। लंबित विवेचनाओं को जल्द निपटाना और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना हर कीमत पर जरूरी है।