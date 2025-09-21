धीरेंद्र शास्त्री पर फिर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- कट्टरपंथी फौज बनाने से देश को होगा नुकसान

उन्होंने कहा धीरेंद्र शास्त्री धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें धर्म और शिक्षा की बात करनी चाहिए। शिक्षा ही विकास का रास्ता है। कट्टरपंथी फौज बनाने से सिर्फ टकराव बढ़ेगा और देश को तोड़ने की साजिश को बल मिलेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लव जिहाद के मुद्दे पर भी धीरेंद्र शास्त्री को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में लव जिहाद का कोई वजूद नहीं है। इसे साजिश के तहत मुसलमान नौजवानों के खिलाफ पेश किया गया और अब इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।