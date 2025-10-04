Patrika LogoSwitch to English

बरेली को संभल बनाने का प्रयास, मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा पर साधा निशाना, बोले अखिलेश की मंशा पर फेर देंगे पानी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला बोला है। मौलाना का आरोप है कि सपा बरेली में शांति को अशांति में बदलने और शहर को संभल जैसा बनाने का प्रयास कर रही है।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 04, 2025

मौलाना शहाबुद्दीन और अखिलेश यादव (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला बोला है। मौलाना का आरोप है कि सपा बरेली में शांति को अशांति में बदलने और शहर को संभल जैसा बनाने का प्रयास कर रही है।

मौलाना ने कहा बरेली में जुमे की नमाज शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुई। लोग नमाज पढ़कर सीधे घर लौट गए। लेकिन अब सपा का उद्देश्य शांत माहौल को भंग करना और शहर को संभल की तरह उथल-पुथल वाला बनाना है।

मौलाना ने कड़ा लहजा अपनाते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि बरेली का मामला स्थानीय है और इसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन मिलकर संभाल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी बाहर के लोग शहर में दखल न दें, वरना मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं।

मौलाना ने आगे कहा कि बरेली की गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारे को बनाए रखना सबका फर्ज़ है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की कि बाहरी लोगों पर नजर रखी जाए, ताकि किसी भी तरह शांति भंग न हो।

Updated on:

04 Oct 2025 06:35 pm

Published on:

04 Oct 2025 06:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली को संभल बनाने का प्रयास, मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा पर साधा निशाना, बोले अखिलेश की मंशा पर फेर देंगे पानी

