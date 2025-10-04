बरेली को संभल बनाने का प्रयास, मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा पर साधा निशाना, बोले अखिलेश की मंशा पर फेर देंगे पानी

मौलाना ने कड़ा लहजा अपनाते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि बरेली का मामला स्थानीय है और इसे स्थानीय पुलिस और प्रशासन मिलकर संभाल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी बाहर के लोग शहर में दखल न दें, वरना मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं।