36 साल से दबा रखा किसानों का पैसा, मौलाना तौकीर रजा अब बने बैंक डिफॉल्टर, जल्द जारी होगी आरसी, कुर्की की तैयारी

जिला सहकारी बैंक की शाखा रसूलपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति से लिया गया यह ऋण खेतों में खाद डालने के लिए था। मगर तौकीर रजा ने रकम लेने के बाद कभी ब्याज तो दूर, मूलधन तक नहीं लौटाया। अब जब उपद्रव के आरोप में वह जेल की हवा खा रहे हैं, तो बैंक ने भी पुराना हिसाब बराबर करने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को बैंक ने उसकी फाइल दोबारा खोली और ब्याज सहित बकाया ₹40,555 का आंकड़ा निकाला।तौकीर रजा का ऋण पुराना जरूर है, पर वसूली का अधिकार खत्म नहीं हुआ। उनकी फाइल दोबारा खोली गई है। अब कानूनी रिकवरी की कार्रवाई होगी।

जे.के. सक्सेना, चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक