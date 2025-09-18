5 हजार एडवांस देकर मंगाई 3.96 लाख की माइक्रोनी, फर्जी चेक थमाकर फरार हुए आरोपी, नकली जीएसटी-पते से खुला राज

बरेली। थोक कारोबारी के साथ फर्म बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कंपनी ने 450 बोरी माइक्रोनी का आर्डर देकर माल तो उतरवा लिया, लेकिन करीब 3.96 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। पीड़ित व्यापारी ने बारादरी में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
S.M. Enterprises के मैनेजर अवधेश पाल ने बारादरी थाने में दी तहरीर में बताया कि तीन दिन पहले M/S J.R. Trading Co. नाम की फर्म ने उनकी कंपनी से आर्डर किया था। एडवांस में 5 हजार रुपये दिए और 16 सितंबर की सुबह सैटेलाइट बस अड्डे के पास ईसाई पुलिया मोड़ पर डीसीएम गाड़ी से माल मंगवा लिया। माल उतारने के लिए दो छोटे हाथी डाला और चार स्कूटर-ठेले खड़े थे, जिन पर बोरी गिनती के साथ खाली करा दी गई।
भुगतान की बात करने पर आरोपी टालमटोल करने लगा। कभी सर्वर खराब होने की बात कही, तो कभी ड्राइवर के एक्सीडेंट का बहाना बनाया। बाद में दो चेक दिए—एक 1.90 लाख और दूसरा 1.83 लाख रुपये का, जो तोहिद नाम के व्यक्ति के थे। लेकिन आरोपी मौके से गायब हो गया। पीड़ित का कहना है कि अब आरोपी फोन पर 19 जून को भुगतान करने की बात कर रहा है।
व्यापारी ने आरोप लगाया कि फर्जी जीएसटी नंबर और गलत पते के सहारे उनसे माल ठग लिया गया। मामले की जानकारी 112 नंबर पर भी दी गई, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं लौटा। बारादरी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने कहा जांच कर आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।