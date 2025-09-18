5 हजार एडवांस देकर मंगाई 3.96 लाख की माइक्रोनी, फर्जी चेक थमाकर फरार हुए आरोपी, नकली जीएसटी-पते से खुला राज

S.M. Enterprises के मैनेजर अवधेश पाल ने बारादरी थाने में दी तहरीर में बताया कि तीन दिन पहले M/S J.R. Trading Co. नाम की फर्म ने उनकी कंपनी से आर्डर किया था। एडवांस में 5 हजार रुपये दिए और 16 सितंबर की सुबह सैटेलाइट बस अड्डे के पास ईसाई पुलिया मोड़ पर डीसीएम गाड़ी से माल मंगवा लिया। माल उतारने के लिए दो छोटे हाथी डाला और चार स्कूटर-ठेले खड़े थे, जिन पर बोरी गिनती के साथ खाली करा दी गई।