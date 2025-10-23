मोबाइल खोया तो उड़ गए लाखों… साइबर ठगों ने बुजुर्ग को लगाया साढ़े चार लाख का चूना, जाने कैसे

कुछ दिन बाद जब उन्होंने नया मोबाइल लिया और उसमें गूगल पे समेत बैंकिंग ऐप्स दोबारा इंस्टॉल किए, तो उनके होश उड़ गए। बैंक खाते का बैलेंस शून्य दिखा रहा था। परेशान होकर वे बैंक पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पुराने मोबाइल की मदद से उनकी आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का दुरुपयोग कर खाते से रकम ट्रांसफर कर ली है।