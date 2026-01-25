यूपी के कई जिलों में मिनरल वाटर कंपनियों पर बड़ा शिकंजा, एफएसडीए ने 39 ब्रांडों की बिक्री पर लगाई रोक, जानें क्यों…

आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 48 घंटे के भीतर अपने स्टॉक का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन उत्पादों की बिक्री और सप्लाई तुरंत रोकें। एफएसडीए ने बताया कि मिनरल वाटर में रासायनिक और माइक्रोबायोलॉजिकल मानकों का उल्लंघन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। विभाग ने यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की है। राज्य में यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ऐसे में जनता से अपील की गई है कि सिर्फ भरोसेमंद और मानक वाला मिनरल वाटर ही इस्तेमाल करें।